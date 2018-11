POL-GT: Unbekannter schlägt 52-jährigen Mann

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Samstagabend (11.11., 22.50 Uhr) ist es am Konrad-Adenauer Platz zu einem Streit gekommen.

Zwei bislang unbekannte junge Männer sprachen an dem Abend einen 52-jährigen Mann im Bereich der dortigen Baustelle an. Das Gespräch eskalierte, einer der beiden Männer schlug dem Mann in das Gesicht. Der Mindener wurde dadurch leicht verletzt.

Anschließend flüchteten die Männer. Sie konnten wie folgt beschrieben werden:

Beide Personen waren männlich und südländischer Herkunft. Die Person die ihn geschlagen habe, war schmächtig und trug einen dunklen Kapuzenpullover. Die andere Person war eher korpulent und trug eine dunkle Jacke. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Wer hat den Vorfall beobachtet? Angaben und Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

