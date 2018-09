POL-GT: Unfall an der Schulstraße - Bauzaun stürzt auf Fahrradfahrer

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Mittwochvormittag (05.09., 11.10 Uhr) befuhr ein 55-jähriger Fahrradfahrer die Schulstraße in Richtung Moltkestraße. In Höhe einer dortigen Baustelle, wurde der Fahrradfahrer durch einen aus bislang ungeklärter Ursache umkippenden Bauzaun umgestoßen. Der 55-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde durch Rettungssanitäter vor Ort behandelt.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Unfallzeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben dazu machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell