POL-GT: Täter schlägt mit Stuhl zu - Geschädigter gesucht

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zeugen meldeten am Donnerstagnachmittag (06.09., 17.20 Uhr) eine Schlägerei in der Spiekergasse in Gütersloh. Nachdem drei Personen offenbar lautstark gestritten hatten, griff ein Mann aus der Gruppe zu einem Blumentopf. Durch Zeugen konnte er davon abgehalten werden, mit diesem auf die beiden anderen Männer loszugehen. Anschließend griff der 17-jährige Gütersloher zu einem Stuhl eines Restaurants und schlug mit diesem auf einen seiner vorherigen Begleiter ein.

Der Geschädigte flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad. Auch der 17-Jährige versuchte zunächst zu flüchten. Durch Polizeibeamte konnte er in der Münsterstraße angetroffen werden. Den Stuhl hatte er noch bei sich.

Angaben zu der Identität des Geschädigten machte der Beschuldigte nicht. Der Beschuldigte war sehr aufgebracht. Nachdem er sich auf der Dienststelle ausweisen konnte und eine deutliche Gemütsberuhigung eingetreten war, wurde der 17-Jährige wieder entlassen.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Geschädigten und dem Vorfall machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

