POL-GT: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Gütersloh (ots) - Rietberg (AK) - Am Donnerstag, den 06.09.2018, befuhr ein 29jähriger Rietberger gegen 15:10 Uhr mit seinem Audi die Neuenkirchener Straße im Ortsteil Neuenkirchen. Nachdem er zwei Kastenwagen überholt hatte, geriet das Fahrzeug in einer Rechtskurve außer Kontrolle. Der Wagen prallte zunächst gegen zwei links der Fahrbahn stehende Bäume, drehte sich dann und stieß dann gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Gütersloher Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.

