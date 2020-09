Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Lkw im Graben

Pinneberg (ots)

Datum: Mittwoch, 9. September 2020, 7.54 Uhr +++ Einsatzort: Borstel-Hohenraden, Quickborner Straße +++ Einsatz: TH AUST G

Borstel-Hohenraden - Am Mittwochvormittag ist auf der L 76 zwischen Borstel-Hohenraden und Quickborn ein Sattelzug in den Graben gefahren. Die Bergung war aufwändig. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden wurde um 7.54 Uhr, da aus dem verunfallten Lkw Diesel austreten sollte. Nach Erkundung durch den stellvertretenden Wehrführer Thomas Voß waren Betriebsstoffe, hauptsächlich der zusatzstoff AddBlue, ausgetreten. Allerdings befanden sich noch etwa 400 Liter Diesel im Tank. Um diesen bei Bedarf vor der Bergung des Fahrzeugs umpumpen zu können, ließ Voß den Löschzug Gefahrgut/ABC-Dienst des Kreises Pinneberg nachalarmieren. Letztlich war dies aber nach Rücksprache mit dem Bergungsunternehmen nicht nötig. Feuerwehr und LZG nahmen die ausgetretenen Betriebsstoffen so gut wie möglich mit Bindemitteln und Vliestüchern auf. Die Einsatzstelle wurde nach der Bergung an die Polizei und die Untere Naturschutzbehörde (UNB) des Kreises übergeben, da aus dem Graben etwas kontaminiertes Erdreich abgetragen werden muss. Die L76 wurde für die Bergung voll gesperrt.

Kräfte FF Borstel-Hohenraden: 15 mit 3 Fahrzeugen ABC-Dienst: 11 mit 5 Fahrzeugen KFV Pinneberg: Pressesprecher Polizei

