FW-PI: Explosion in einem Einfamilienhaus in Kummerfeld

Pinneberg (ots) - In Kummerfeld ist es gegen 17:15 Uhr zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus gekommen. In der ersten Alarmierung der Feuerwehr war bereits von einem Vollbrand des Gebäudes die Rede.

Aktuell befinden sich Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle.

Für umliegende Gebäude besteht aktuell keine Gefahr. Es sind keine besonderen Verhaltensweisen notwendig.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, den Einsatz nicht zu behindern.

Nach ersten Erkenntnissen gibt es eine Verletzte Person.

Wir werden unaufgefordert nach berichten.

