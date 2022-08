POL-SE: Elmshorn - Diebstähle aus Fahrradkörben - Tatverdächtiger gestellt

Bad Segeberg (ots) - Bereits am Mittwoch der vergangenen Woche (10.08.2022) fand eine Hundehalterin im Birkenweg in Ellerbek mehrere geschnittene Bratwurststückchen auf, die augenscheinlich bewusst an dem auch von Hundespaziergängern genutzten Gehweg zum Moorgraben abgelegt worden sein könnten. Die Ellerbekerin sammelte die Stückchen ein, entsorgte den Großteil und übergab ein Stück an das Polizeirevier Rellingen. ...

mehr