Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Mercedes Vito in Segeberger Chaussee entwendet

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.11.2021) ist es in der Segeberger Chaussee in Norderstedt zu einem Diebstahl eines silberfarbenen Mercedes-Benz Vito gekommen.

Der Van wurde zwischen 18:00 und 07:00 Uhr von dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in Höhe der Parallelstraße entwendet.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Pkw keine Kennzeichenschilder angebracht.

Der Schaden dürfte bei über 21.000 Euro liegen.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell