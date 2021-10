Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Moorrege - Festnahmen nach Einbruchsserie in Kindergärten

Bad Segeberg (ots)

Dienstagabend (19.10.2021) ist es in Moorrege zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach einem Einbruchsversuch in eine Kindertagesstätte in der Klinkerstraße gekommen. Die beiden Männer sind in Haft.

Ein Anwohner hörte um 21:50 Uhr Geräusche und erblickte zwei in einem Gebüsch auf dem Gelände des Kindergartens hockende Männer, die daraufhin die Flucht ergriffen.

Der mutige Zeuge nahm die Verfolgung auf und stellte einen 24-Jährigen im Bereich der Grundschule.

Dem zweiten Mann gelang zunächst die Flucht.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung mit mehreren Streifenwagen nahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes den weiteren 21-jährigen Flüchtigen in unmittelbarer Nähe fest.

Die Polizisten brachten die beiden Tatverdächtigen zum Polizeirevier nach Pinneberg.

Im Rahmen der Tatortaufnahme stellten die Einsatzkräfte einen aufgebrochenen Schuppen und ein beschädigtes Fenster am Kindergarten fest.

Bei der weiteren Absuche fanden die Beamten zudem Einbruchswerkzeuge auf.

Nachdem es in den letzten Wochen zu sieben weiteren Einbrüchen in Kindergärten in Pinneberg, Halstenbek, Tornesch, Prisdorf und Quickborn gekommen ist, prüfen die Ermittler aktuell Zusammenhänge und haben in einigen Fällen bereits erfolgreich an den anderen Tatorten vorgefunden Spuren den beiden Festgenommenen zuordnen können.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde die beiden Beschuldigten am Mittwoch einem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe vorgeführt.

Aufgrund von Fluchtgefahr erließ der Richter Haftbefehl, so dass sich die beiden Männer aktuell in einer Justizvollzugsanstalt befinden.

Beide Männer sind bereits mehrfach durch Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg dauern derweil an.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell