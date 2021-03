Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Drei Taten im Stadtgebiet - Hausbewohnerin überrascht Täter bei versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Schillerstraße ist es am Freitag (12.03.2021) zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich um 18:45 Uhr zwei männliche Personen Zutritt zu einem Einfamilienhaus und wurden von einer Seniorin überrascht, die sich zuvor zum Schlafen hingelegt hatte und durch Geräusche wach wurde. Beim Erblicken der Rentnerin ergriffen die Täter sofort die Flucht.

Die zwei Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, beide ca. 180-190cm und schlank. Beide Personen waren schwarz bekleidet und maskiert.

Am vergangenen Wochenende (12.03.-14.03.2021) es in der Straße Hempberg zu zwei vollendeten Wohnungseinbruchdiebstählen in Einfamilienhäuser gekommen.

Während der Tatzeit Freitag, 12.03., 17:00 Uhr bis Sonntag, 14.03., 18:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Wohnräumen. Zum Stehlgut können bislang keine Angaben getätigt werden.

Bei einer weiteren Tat dürfte die Tatzeit zwischen Freitag, 12.03., 06:00 Uhr und Sonntag, 14.03., 12.15 Uhr liegen. Auch in diesem Fall können noch keine Angaben zu dem Stehlgut und zur Schadenshöhe gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Zeugenhinweise sind an die Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Rufnummer 04101- 20 2 - 0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell