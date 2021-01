Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Nützen - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 433

Bad Segeberg (ots)

Dienstagmorgen (12.01.2020), um 06:33 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 433 im Bereich des Zubringers zur A 7 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen, bei dem sich ein Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 33-Jähriger aus Bad Bramstedt mit einem Seat die Straße An der Bundesstraße 433 in Richtung Kaltenkirchen und bog nach links auf den Zubringer zur A 7 in Richtung Hamburg ab.

Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 44-Jährigen aus dem Kreis Steinburg.

Rettungskräfte brachten beide Fahrer in umliegende Krankenhäuser. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 44-Jährige wurde schwer verletzt, ist mittlerweile allerdings außer Lebensgefahr.

Beamte des Polizeireviers Kaltenkirchen nahmen den Unfall auf.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden bei circa 8.000 Euro liegen.

