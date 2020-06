Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Mann vermisst - Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und um Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung durch die Medien

Bad Segeberg (ots)

Seit Sonntagabend wird ein 30-jähriger Mann aus Tornesch im Kreis Pinneberg vermisst. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung und Verbreitung der Fahndung durch die Medien.

Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei vor:

Herr Braemert ist etwa 1,8 Meter groß und wiegt ca. 140 Kilogramm. Er hat dunkles kurzes Haar und trägt einen Dreitagebart. Weiter verfügt er über Tattoos an beiden Beinen und im Schulterbereich. Darüber hinaus ist er möglicherweise mit einem Pullover mit der Aufschrift "Sons of Anarchy" sowie einer Kappe bekleidet.

Herr Braemert wurde zuletzt am vergangenen Samstagabend gegen 22 Uhr im Bereich der Straße Am Steinberg in Tornesch gesehen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist er mit einem schwarzen VW Touareg mit dem amtlichen Kennzeichen PI-BF 13 unterwegs. Eine intensive Fahndung seitens der Polizei mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ohne Erfolg.

Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort der Person bitte umgehend an die 110 oder an jede andere Polizeidienststelle.

