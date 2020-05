Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Feuer in Seniorenheim

Bad Segeberg (ots)

Gestern Abend (26.05.2020) ist es in einer Seniorenresidenz in der Straße "Am Köhlerhof" zu einem Wohnungsbrand gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Brand gegen 22:10 Uhr in einer Wohnung im dritten Obergeschoss.

Kameraden der Feuerwehr Bad Bramstedt retteten den 71-jährigen Bewohner mit einem Leiterwagen vom Balkon.

Rettungskräfte brachten den Verletzten mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation und leichten Verbrennungen in ein Krankenhaus.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte eine weitere Brandausbreitung auf angrenzende Wohnungen.

Die brandbetroffene Wohnung hingegen brannte vollständig aus.

Beamte des Kriminaldauerdienstes beschlagnahmten den Brandort.

Die Ermittlungen zur Brandursache und Sachschadenshöhe führt die Kriminalpolizei Bad Segeberg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell