Bad Segeberg (ots) - Am Freitag ist es zu einem versuchten Einbruch in Schmalfeld gekommen.

Ein 51-jähriger Mann aus Hamburg hatte versucht, die Scheibe eines Hofgebäudes einzuschlagen. Das gewerblich genutzte Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe zur BAB 7.

Bei der Tatausführung wurde der Mann allerdings von einer Zeugin gestört, die gegen 13:45 Uhr das Klirren der Scheibe hörte und die Polizei alarmierte. Auf der Anfahrt zum Tatort trafen die Beamten auf eine männliche Person, auf die die Beschreibung des Tatverdächtigen zutraf. Weiterhin machte die Person zweifelhafte Angaben dazu, wie sie zu dem Tatort gelangt war und was sie dort wollte.

Bei der Durchsuchung der Person wurde eine Geldbörse gefunden, die aus einem Diebstahl in Hamburg stammt.

Des Weiteren wurde durch eine andere Streifenwagenbesatzung in einer Nothaltebucht an der BAB 7 ein verdächtiges Fahrzeug ohne Personen festgestellt. Eine Überprüfung ergab, dass der PKW ebenfalls in Hamburg gestohlen wurde. Ob es sich dabei um das Tatfahrzeug des Verdächtigen handelt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Der PKW wurde durch die Polizei sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

