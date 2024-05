Feuerwehr Ense

FW Ense: Defekter Hydrauliktank sorgt für Feuerwehreinsatz in Ense-Höingen

Ense (ots)

Zu einem defekten Hydrauliktank eines Lieferwagens wurde die Löschgruppe Höingen am Donnerstagnachmittag um 16:25 Uhr in die Heinrichstraße alarmiert. Das Hydrauliköl war über die Straße gelaufen und hatte eine Fläche von ca. 30 Quadratmetern verschmutzt. Die 12 Einsatzkräfte dichteten Kanaleinläufe ab und reinigten die Fahrbahn mittels Bindemittel. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Hydraulikflüssigkeit in die Kanalisation gelangt war, wurde das Ordnungsamt der Gemeinde Ense und die Untere Wasserbehörde ebenfalls hinzugezogen. Der Einsatz war nach ca. 1:30 Std. beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell