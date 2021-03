Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall

Gießen (ots)

Am heutigen Montag, 01.03.2021, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrer aus Bad Endbach mit seinem VW Golf Sportsvan die Bundesstraße 255 von Mittenaar-Offenbach in Richtung Bischoffen. Zwischen den Abfahrten Hohenahr-Altenkirchen und Bischoffen kam der 60-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort Frontal mit einer Mercedes-Benz C-Klasse einer 70-jährigen Frau aus Bischoffen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 61-jährige Beifahrer des VW tödlich verletzt. Der Fahrer, sowie die Mercedes-Lenkerin, wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Maßnahmen vor Ort musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Ein Gutachter wurde für die weiteren Unfallermittlungen hinzugezogen.

