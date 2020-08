Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Gießen (ots)

Ein 76-Jähriger aus Dinslaken befuhr am Sonntag, 23.08.2020, gg. 11:10 Uhr in der Gemarkung 35466 Rabenau mit seinem Kraftrad die L 3126 von Geilshausen Richtung Beuern. Im Bereich einer Linkskurve verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Krad, stürzte und prallte gegen die Leitplanke. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Landstraße war für ca. eine Stunde gesperrt. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Ralph Gerlach (Polizeiführer vom Dienst)

