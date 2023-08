Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Mainz (ots)

Gegen 16.10 Uhr am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen, zwischen den Anschlussstellen Mainz-Lerchenberg und Mainz-Finthen, alarmiert. Aufgrund der Notrufmeldung, dass es sich um einen Verkehrsunfall mit mehr als drei beteiligten PKW handele und unklar war, ob Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt sind, wurde eine Vielzahl an Kräften der Feuerwachen 1 und 2, der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Bretzenheim und des Rettungsdienstes entsandt.

Nach Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwache 1 wurde festgestellt, dass glücklicherweise niemand in einem der Fahrzeuge eingeklemmt war. Es handelte sich um einen Auffahrunfall mit insgesamt vier PKW. Aufgrund dieses vorgefundenen Lagebildes wurden umgehend die noch auf Anfahrt befindlichen Kräfte aus dem Einsatz entlassen. Durch die Feuerwehr wurden die beteiligten Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut, auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel abgestreut und Fahrzeugbatterien abgeklemmt.

Da sich die Unfallstelle über beide Fahrspuren erstreckte musste die BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen zeitweise voll gesperrt werden. Durch den Einsatz kam es im Feierabendverkehr zu einem erheblichen Rückstau in Fahrtrichtung Bingen. In Absprache mit der Autobahnpolizei wurde der rechte Fahrstreifen schnellstmöglich geräumt, um zumindest eine Spur Richtung Bingen wieder freigeben zu können.

Neben der Feuerwehr Mainz waren der Rettungsdienst, sowie die Autobahnpolizei Heidesheim im Einsatz.

Die Anfahrt der Einsatzkräfte gestaltete sich als sehr mühsam, da die vorgeschriebene Rettungsgasse nicht von allen Verkehrsteilnehmern ordnungsgemäß gebildet, sogar teils noch unmittelbar vor den Einsatzfahrzeugen die Fahrspur gewechselt wurde.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell