POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach exhibitionistischer Handlung

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (26.04.2025) war ein 25-jähriger Motorradfahrer ohne Helm und Kennzeichen in der Mühlhauser Straße unterwegs. Gegen 15.30 Uhr fiel der 25-Jährige einer Polizeistreife auf, als er ohne Helm mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in stadtauswärtige Richtung unterwegs war. Zudem war an dem Motorrad kein Kennzeichen ...

mehr