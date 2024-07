POL Schwaben Nord: Kennzeichen entwendet und beschädigt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Dienstag (30.07.2024) forderten zwei bislang unbekannte Täter in der Rote-Torwall-Straße Bargeld von einem 33-jährigen Mann. Gegen 03.25 Uhr sprachen zwei unbekannte Täter den 33-Jährigen an und forderten Bargeld. Hierbei zeigte einer der unbekannten Täter einen Messergriff, der sich im Hosenbund befand. Der 33-Jährige flüchtete und verständigte die Polizei. Die Polizei ...

mehr