Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kette entwendet

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Samstag (25.05.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter die Kette eines 15-Jährigen in einer Straßenbahn in der Friedberger Straße.

Wie der Polizei nun bekannt wurde, war der 15-Jährige mit seinem Bruder in der Straßenbahn der Linie 6 in Richtung Friedberg unterwegs. Der bislang unbekannte Täter probierte die Kette des 15-Jährigen zunächst mit dessen Einverständnis an. Als die Straßenbahn bei der Haltestelle "Hochzoll Mitte" anhielt, flüchtete der bislang Unbekannte mit der Kette. Der Bruder folgte dem bislang Unbekannten, wobei der ihn schubste. Der Bruder wurde des 15-Jährigen wurde hierbei leicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich, 155 cm, 14 Jahre, schlank, blaue Jeans, schwarze Jacke, Cap "Flagsfit" in schwarz, sprach türkisch

Die Polizei ermittelt nun wegen Räuberischen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

