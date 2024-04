Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbruch scheitert

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Samstag (27.04.2024) versuchten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in einer Wohnung in der Alpenstraße einzudringen.

Gegen 23.20 Uhr bemerkte die Bewohnerin auffällige Geräusche an ihrer Wohnungstüre. Offenbar versuchten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung einzudringen. Als sich die Bewohnerin bemerkbar machte, flüchteten die bislang Unbekannten.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell