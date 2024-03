POL Schwaben Nord: Unfall zwischen Polizeiautos

Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am gestrigen Sonntag (24.03.2024) war ein 42-jähriger Autofahrer offenbar alkoholisiert in der Josef-Priller-Straße unterwegs. Gegen 16.15 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe über einen BMW-Fahrer ein, der gegen Straßenpfosten fuhr und sich anschließend entfernte. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten den 42-Jährigen schlafend in seinem Auto fest. ...

