POL Schwaben Nord: Quad entwendet

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Montag (26.02.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Auto in der Albrecht-Dürer-Straße. In der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr verkratzter der bislang unbekannte Täter den geparkten BMW. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr