Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Massive Überschreitungen führen zu hohem Bußgeld

Augsburg (ots)

Bundesstraße B2/ AS Nordendorf - Am Dienstag (04.07.2023) kontrollierte eine Polizeistreife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg auf der Bundesstraße einen Sattelzug. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer, ohne die Fahrerkarte zu einzustecken, Fahrten durchgeführt hatte. Es ergaben sich im weiteren Verlauf der Kontrolle massive Überschreitungen der Lenkzeit sowie Verkürzungen der Ruhezeiten. Zum Teil war der Fahrer über 30 Stunden am Stück am Steuer. Das Bußgeld beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Da der Fahrer aus dem Ausland kam, wurde eine Teilsicherheitsleistung einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell