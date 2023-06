POL Schwaben Nord: Einbruch in Vereinsheim

Augsburg (ots) - Inningen - In der Nach von Donnerstag (08.06.2023), 20.30 Uhr auf Freitag (09.06.2023), 05.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gärtnerei am Forellenbach ein. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben ...

