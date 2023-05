Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 15-Jährige in Lech: Polizei sucht junges Paar und weitere Zeugen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Bereits am 02.05.2023 (Dienstag) gegen 18.10 Uhr geriet eine 15-Jährige in den Lech und wurde von der starken Strömung etwa 20 Meter mitgetrieben. Sie konnte schließlich das Gewässer mit Hilfe des hinzugerufenen Vaters verlassen und kam mit dem Schrecken davon. Der Vorfall soll ich am Westufer und gut 50 Meter entfernt vom Osram-Steg ereignet haben. Die Polizei prüft aktuell die genaueren Umstände. Hierzu werden vor allem Augenzeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden. Insbesondere soll ein junges Paar, vom Osram-Steg aus, den Vorfall beobachtet haben und könnte somit wichtige Angaben zu den Umständen machen.

