FW Hannover: Person unter LKW eingeklemmt

Hannover (ots) - Das neue Feuerwehrhaus in Misburg nimmt Konturen an: Die Landeshauptstadt Hannover hat an diesem Dienstag (20. August) Richtfest gefeiert. Im Sommer des kommenden Jahres soll das 1.378 Quadratmeter Raumfläche bietende Gebäude der Ortsfeuerwehr Misburg in Betrieb gehen. Die Kosten werden sich auf ...

mehr