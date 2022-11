FW Rheingau-Taunus: Presseeinladung: 04.12. Abseilaktion vor den Fenstern: Höhenretter überraschen schwerst benachteiligte Kinder als Weihnachtsmann und Superheld

Bad Schwalbach (ots) - Dank der schnellen Meldung durch die automatische Brandmeldeanlage einer Großbäckerei in Rüdesheim am Rhein konnte die Feuerwehr am Donnerstag einen Großbrand verhindern. Ein Technikraum in der Produktionshalle stand in Flammen. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauern bis zum Nachmittag an. Um 8:45 Uhr löste die ...

