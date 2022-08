Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Großer Tag der offenen Tür bei der Celler Feuerwehr - Feuerwehr zum Anfassen und Ausprobieren!

Samstag 10. September vom 10 - 17 Uhr

Rallye für jedermann - Hauptgewinn: Rundflug über Celle

Endlich ist es wieder so weit, am Samstag, den 10. September, öffnet die Freiwillige Feuerwehr Celle-Hauptwache ihre Tore für jedermann. Im Rahmen eines Tages der offenen Tür können sich große und kleine Gäste von 10 bis 17 Uhr über die Arbeit der Brandschützer informieren. Ausprobieren und Anfassen ist hierbei erwünscht! Mit-Mach-Stationen laden alle Besucherinnen und Besucher ein, es einfach mal selbst auszuprobieren, ob Kistenstapeln oder Schläuche flechten - es wird viel geboten! Eine Rallye für jedermann lässt Familien, Kinder und Erwachsene das Feuerhaus erleben. Und am Ende wird aus allen Teilnehmern der Hauptgewinn gezogen - ein Rundflug über Celle! Viele weitere Aktionen runden den Tag ab, ob Modellfreund, Geschichtsliebhaber oder Technikinteressierten, für jeden ist etwas dabei. Und für alle, die nach so viel Aktion eine Stärkung brauchen, lohnt sich der Gang zum Grillstand oder Kuchenbuffet, hier wird zu fairen Preisen für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Veranstaltungsort: Herzog-Ernst-Ring 38 in 29221 Celle.

