POL-MA: Mannheim: Mann von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. PM 1

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Mord an einer noch nicht identifizierten Frau vor 1986 - Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bitten um Mithilfe in einem Cold Case. Am 16.März 1986 fanden Spaziergänger in unmittelbarer Nähe eines Parkplatzes an der Bundesautobahn ...

mehr