Mannheim (ots) - Eine 34-jährige Frau erstattete am Mittwochnachmittag Anzeige bei der Polizei, da sie eine verdächtige SMS erhalten hatte, nachdem sie online eingekauft hatte. Eine ihr unbekannte Nummer sandte ihr eine SMS, in der sie aufgefordert wurde, die anfallende Zollgebühr für ihre Bestellung zu bezahlen. Sie klickte den beigefügten Link an und wurde auf eine weitere, ihr unbekannte, Internetseite ...

