POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Fahrradfahrer flüchtet vor Polizei - Festnahme

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht zum Donnerstag gelangten bislang unbekannte Täter im Bereich der Straße "Im Siegelhain" in eine Lagerhalle und montierten dort gezielt mehrere Satellitenempfänger an Traktoren ab und entwendeten diese. Außerdem nahmen sie ein Tablet aus einem Traktor mit. Der ...

mehr