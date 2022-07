Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Hochwertige Gegenstände aus PKW entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am frühen Dienstagabend zwischen 17:40 Uhr und 21:45 Uhr wurden aus einem in einem Parkhaus in der Neckarvorlandstraße geparkten Fiat mehrere Wertgegenstände entwendet. Wie der oder die Täter in das Innere des Fahrzeugs gelangten ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. Aus dem Fiat wurden unter anderem mehrere Tablets, ein Laptop, sowie persönliche Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf über 4.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können werden gebeten, sich unter 0621 1258-0 an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.

