Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit dem Motorroller geflüchtet

Schwetzingen (ots)

Wohl zu tief ins Glas geschaut hatte der 58-jährige Fahrer eines Motorrollers, der am frühen Donnerstagmorgen gegen 01.40 Uhr in der Carl-Theodor-Straße von den Beamten des Polizeireviers Schwetzingen kontrolliert werden sollte. Er missachtete zunächst die Anhaltezeichen der Beamten, schaltete das Licht an seinem Roller aus und setzte seinen Weg unbeirrt fort. Im weiteren Verlauf konnte er dennoch einer Kontrolle unterzogen werden. Da er stark nach Alkohol roch und beim Laufen merklich schwankte, musste er eine Blutprobe abgeben. Einen freiwilligen Atemalkoholtest hatte er zunächst abgelehnt. Der Beschuldigte wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell