POL-MA: Meckesheim: Jugendlicher mit Drogen erwischt; S-Bahn kurzfristig angehalten

Meckesheim (ots)

Wegen des Verdachts, mit Drogen zu handeln, wird gegen einen 16-Jährigen ermittelt.

Mehrere Jugendliche waren am Montagnachmittag einer Streife des Polizeireviers Neckargemünd auf Bahnsteig am Gleis 3 des Meckesheimer Bahnhofs in verdächtiger Weise aufgefallen. Einer aus der Gruppe telefonierte plötzlich hastig und als die Beamten aus dem Streifenwagen ausgestiegen waren, um die Jugendlichen auf dem Bahnsteig zu kontrollieren, rannten zwei von ihnen in den haltenden Zug der Linie S5.

Nachdem der Zugführer angewiesen worden war, seine weitere Fahrt in Richtung Sinsheim kurz zu unterbrechen, wurde der Zug durchsucht.

Mehrere Passagiere deutete den Beamten an, dass einer der Geflüchteten sich in einer Zugtoilette eingeschlossen hätte. Da der Eingeschlossene nicht freiwillig öffnete, wurde eine Zugbegleiterin zur Öffnung herangezogen. Den Beamten schlug nach Öffnung der Tür eine extreme Marihuana-Duftwolke entgegen. Im Abfalleimer der Toilette fanden sie über 70 Gramm Marihuana, die zum Verkauf bereits portioniert waren. Die Durchsuchung des 16-Jährigen und seiner Umhängetasche, die dann außerhalb der S-Bahn erfolgte -die S5 konnten nach wenigen Minuten ihres "Zwangshalts" wieder weiterfahren- förderte drei Handys, eine Smartwatch und mehrere Hundert Euro vermeintliches Dealgeld zutage.

Bei der Durchsuchung seines Zimmers in der elterlichen Wohnung, wurde ein weiteres Handy und ein MacBook sowie Deal-Utensilien zur Portionierung sichergestellt.

Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 16-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt und von einem Angehörigen beim Polizeirevier Neckargemünd abgeholt.

Die Personalien seiner fünf Begleiter im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wurden erhoben. Sie sind als Zeugen im Verfahren geführt.

Die Ermittlungen dauern noch an.

