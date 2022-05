Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Taxifahrer kollidiert mit Fahrradfahrer - eine verletzte Person

Mannheim-Gartenstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 05:40 Uhr an der Kreuzung Sylter Weg/Waldstraße. Ein 63-Jähriger Taxifahrer befuhr den Sylter Weg entgegengesetzt der Einbahnstraße und kollidierte an der Einmündung zur Waldstraße mit einem 32-Jährigen Fahrradfahrer, welcher vom Radweg aus Richtung Waldpforte kam und in den Sylter Weg abbiegen wollte. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen am Bein und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

