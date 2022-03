Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall bei Rotlicht

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag, kurz nach 13 Uhr fuhr ein 84-jähriger Audi-Fahrer die B 3 in Richtung Lützelsachsen. An der Kreuzung Prankelstraße fuhr er trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit einem 68-jähriger Opel-Fahrer zusammen, der aus Richtung Prankelstraße bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Glücklicherweise blieben beide Autofahrer unverletzt und konnten anschließend ihrer Fahrt fortsetzen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 7.000 Euro.

