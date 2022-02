Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Verkehrsunfall mit Totalschaden

Mannheim-Rheinau (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Fahrer eines VW Lupo auf der Mallaustraße in Richtung Schreiberstraße. Auf Höhe der Soldnerstraße hatte sich bereits ein 23-jähriger BMW X3 Fahrer zum Abbiegen in ein dortiges Firmengelände links eingeordnet. Der 35-jährige Fahrer des Kleinwagens übersah dies wohl und setzte zum Überholen des bereits abbiegenden SUV BMW X3 an. Mit einer Vollbremsung verhinderte er zwar noch einen Zusammenstoß mit dem Linksabbieger, geriet aber dabei ins Schleudern und stieß auf einen gegenüber geparkten Pkw Mercedes-Benz. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Kleinwagen daraufhin mehrfach auf der Mallaustraße. Glücklicherweise kam es hierbei auf der befahrenen Straße zu keinen weiteren Zusammenstößen mit anderen entgegenkommenden Fahrzeugen. Im Lupo wurde der Airbag ausgelöst, der 35-Jährige wurde aber nicht verletzt. Die beiden beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppfirmen abtransportiert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Für den Lupo war es vermutlich mit 4.000 Euro Totalschaden.

