Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim

Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht

Oftersheim (ots)

Zwischen Freitagabend 19 Uhr und Samstagmorgen 8 Uhr, versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Apotheke in der Mannheimer Straße zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten durch den Nebeneingang und die Glasschiebetüren in das Gebäude zu gelangen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter allerdings von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Einbrecher bei ihrer Tatausübung womöglich gestört wurden. Anwohner sowie Spaziergänger und weitere Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell