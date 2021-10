Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, eine Person leicht verletzt; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Am späten Freitagabend befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Audi die Feudenheimer Straße in Richtung Feudenheim. In der Auffahrt auf die B38a verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte von der Fahrbahn. Hierbei überschlug sich der Audi und kam erst mehrere Meter später in der Böschung zum Stehen. Der Fahrer wurde hierbei nur leicht verletzt. Der Audi wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die eingetroffenen Polizeibeamten stellten einen deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

