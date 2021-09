Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Einladung zum Pressegespräch der Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar (BeKo Rhein-Neckar)

Heidelberg (ots)

Einladung zum Pressegespräch

anlässlich des zweijährigen Bestehens der Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar (BeKo Rhein-Neckar) in Trägerschaft der AWO, Kreisverband Heidelberg.

Donnerstag, 23. September 2021 um 10.30 Uhr AWO Kreisverband Heidelberg Adlerstraße 1/5 69123 Heidelberg

Am 15. März 2019 nahm die Beratungs- und Koordinierungsstelle PSNV Rhein-Neckar (BeKo Rhein- Neckar) ihre Arbeit auf. Mit der Einrichtung dieser Beratungsstelle wurde in unserer Region ein weiterer wichtiger Beitrag zur psychosozialen Versorgung von Menschen geleistet, die von einem hoch belastenden Ereignis betroffen sind (hierzu gehören z.B. Wohnungseinbruch, Überfall, Betrug, Unfall, Suizid einer nahestehenden Person u.a. Unglücksfälle). Die BeKo Rhein-Neckar ging als zweijähriges Pilotprojekt an den Start und wurde mittlerweile um weitere zwei Jahre verlängert. Auch in dieser Phase wird diese von den Städten Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis gemeinsam finanziert und von den regionalen Vereinen der Kriminalprävention sowie dem Polizeipräsidium Mannheim unterstützt. Als Fachberatungsstelle mit enger Anbindung an die Polizei hat die BeKo Rhein- Neckar in Baden-Württemberg bislang Modellcharakter bewiesen. Beim Pressegespräch werden anwesend sein: Herr Polizeipräsident Siegfried Kollmar, Polizeipräsidium Mannheim Frau Stefanie Burke-Hähner, Geschäftsführerin AWO, Kreisverband Heidelberg Frau Dipl. Psych. Dr. Angelika Treibel, Leiterin der BeKo Rhein-Neckar Frau Tanja Kramper, Opferschutzkoordinatorin des Polizeipräsidiums Mannheim und Geschäftsführerin des Präventionsvereins Prävention Rhein-Neckar e.V. in Vertretung für die Partnervereine Sicheres Heidelberg e.V. und Sicherheit in Mannheim e.V. Wir freuen uns auf Ihre (Bild-)Berichterstattung.

Kontakt für inhaltliche Rückfragen:

Dr. Angelika Treibel angelika.treibel@web.de

KHK'in Tanja Kramper

Mannheim.pp.praevention@polizei.bwl.de Tel. 0621/174-1240

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell