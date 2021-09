Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis

L722: Motorradfahrer kollidiert mit Mauer

Schwetzingen (ots)

Am 18.09.2021, gegen 14.00 Uhr, kam ein 27-jähriger Motorradfahrer mit seiner Yamaha auf der L722 im sogenannten "Hockenheimer Achter" von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Betonmauer. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro am Motorrad. Der leicht verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Während dem Hubschraubereinsatz wurde der Verkehr kurzzeitig geregelt. Ein größerer Rückstau entstand nicht.

