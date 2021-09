Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Fenster an Kindertagesstätte eingeschlagen

Heidelberg-Kirchheim: (ots)

An einer Kindertagesstätte in der Hardtstraße wurde im Zeitraum vom Freitag, 17:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, durch einen unbekannten Täter mittels unbekanntem Tatwerkzeug ein Fenster eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500.- Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

