POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unbekannter entblößt sich vor Frau auf Freisportanlage - Polizei sucht Zeugen

Während eine 24-jährige Frau am Sonntagmittag gegen 13 Uhr ihr Fitness-Workout auf der Sportanlage "Unterer Luisenpark" praktizierte, bemerkte sie im Gebüsch einen Mann, der an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte und sie dabei anstarrte. Erst als die junge Frau den Unbekannten lautstark anging, verließ er in unbekannter Richtung die Örtlichkeit. Der Unbekannte war ca. 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, südeuropäischer Phänotyp, hatte schwarzes kurzes Haar und trug ein blau-weiß-kariertes Kurzarmhemd und eine lange Hose. Die Ermittler des Kriminalkommissariates in Mannheim bitten Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Exhibitionisten geben können, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

