Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Haustür manipuliert um Einbruch vorzubereiten - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Am Montag wurde in der Krappmühlstraße zwischen 13:15 Uhr und 14:15 Uhr ein Türschloss der Haupteingangstür eines Mehrfamilienhauses manipuliert. Offenbar wollte sich ein Unbekannter zu einem späteren Zeitpunkt Zugang zum Haus verschaffen. Bislang unbekannter, vermutlich männlicher, Täter klingelte bei sämtlichen Wohnungen und gab sich an der Gegensprechanlage bei einer Bewohnerin als Postbote aus, sodass er dadurch Zutritt zum Haus bekam. Anschließend manipulierte der unbekannte Mann die Haustüre, indem er zwei Papierkügelchen in die Falle des Türschlosses stecke, sodass diese nicht mehr schließen konnte. Ein Diebstahl- bzw. Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei weist darauf hin, insbesondere in Mehrfamilienhäusern, nicht ohne Weiteres die Haustüre auf Klingeln eines Unbekannten zu öffnen, wenn man nicht sicher weiß, wer und aus welchem Grund sich Zugang zum Haus verschaffen will.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und / oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-1743310, zu melden.

