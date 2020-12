Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Lützelsachsen: Pkw-Fahrer landet im Gleisbett

Weinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-KreisWeinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17.50 Uhr fuhr ein 83-jähriger Opel-Fahrer vom Hammerweg auf einen Parkplatz am Bahnhofsgelände Weinheim-Lützelsachsen. Dort fuhr er über eine angrenzende Fußgängerrampe an einer Schranke vorbei und landete mit den Vorderreifen im Gleisbett. Der Pkw konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lützelsachsen aus dem Gleisbett gezogen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500.- Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Bahnstrecke war für den Zugverkehr bis ca. 18.45 Uhr gesperrt.

