Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Von Unbekannten grundlos ins Gesicht geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots)

Ein 26-jähriger Mann wurde am frühen Samstagmorgen in der Altstadt von einem unbekannten Täter grundlos ins Gesicht geschlagen. Der Mann verließ gegen 1.40 Uhr ein Lokal in der Heustraße und traf eine mindestens 6-köpfige Personengruppe, die dort laut herumgrölte. Als der 26-Jährige auf die Gruppe zugelaufen war und etwas zu diesen sagte, erhielt er unvermittelt von einer männlichen Person aus der Gruppe einen Schlag gegen den Kopf. Als zwei Zeugen dem Geschädigten zu Hilfe eilen wollten, entfernten sie die Unbekannten in Richtung Bismarckplatz.

Eine Beschreibung des unbekannten männlichen Täters konnte weder der Geschädigte noch die Zeugen abgeben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

