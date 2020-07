Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist belästigt Frau

Zeugen gesucht!

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr wurde eine 38-jährige Frau im Bereich der Birkighöfe von einem unbekannten Mann belästigt. Die Frau war mit ihrem Hund unterwegs, als sich der Mann ihr mit seinem Fahrrad näherte. Er sprach sie schließlich an, öffnete dann die Hose und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Als die Frau mit der Polizei drohte, floh der Mann auf dem Fahrrad zunächst in Richtung der Umgehungsstraße Plankstadt/Eppelheim und fuhr dort auf dem Radweg in Richtung Ortseingang Eppelheim.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Schwarze Hautfarbe

- Auffällige Zahnlücke im Oberkiefer

- Ca. 25-30 Jahre alt

- Ca. 175 cm groß

- Sehr schlanke Statur

- Kurze schwarze, krause Haare

- Bekleidet mit einem hellblauen Sport-T-Shirt und Blue Jeans

- Helles/weißes Fahrrad

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, diese unter der Rufnummer 0621/174-4444 mitzuteilen.

