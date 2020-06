Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Angebliche Telekom-Mitarbeiter bringen 73-Jährige um ihr Vermögen - Polizei sucht Zeugen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag suchten trickreiche Diebe eine 73-jährige Frau in Heddesheim heim. Sie verschafften sie unter dem Vorwand, als Telekom-Mitarbeiter eine Überprüfung durchführen zu müssen, Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Dabei entwendeten sie unbemerkt Bargeld und mehrere Sparbücher der Dame. Anschließend verließen sie die Wohnung und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die beiden männlichen Personen werden wie folgt beschrieben:

- Ca. 30 bis 40 Jahre alt - Ca. 175 cm groß - Sprachen Hochdeutsch - Mitteleuropäisches Aussehen

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beiden Männern machen können, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203-9305-0 zu melden.

Die Polizei weist nochmals eindrücklich auf Nachfolgendes hin:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. - Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu. - Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. - Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

